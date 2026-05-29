Helene Fischer startet mit neuer Single “Heute Nacht” in eine neue Ära

Ab dem 10. Juni wird Helene Fischer „Heute Nacht“ zudem live auf ihrer großen 360°-Stadiontour präsentieren, die sie durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande führt. Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Live-Erlebnis freuen, bei dem die neue Single erstmals im großen Rahmen gefeiert wird.Darüber hinaus wird „Heute Nacht“ in diesem Sommer offizieller Fußball-WM-Song von MagentaTV. Der Track begleitet die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wird als musikalisches Leitmotiv in Trailern, Highlight-Clips und Live-Übertragungen eingesetzt.„Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song ‚Heute Nacht‘ gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird. Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026“, so Helene Fischer.Weitere Infos unter: