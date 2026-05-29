Helene Fischer startet mit neuer Single “Heute Nacht” in eine neue Ära

Mit „Heute Nacht“ veröffentlicht Deutschlands erfolgreichste Künstlerin Helene Fischer ihre brandneue Single – ein Song voller Energie, Emotion und Lebensfreude. Gleichzeitig erscheint das offizielle Musikvideo, das u.a. in der Hamburger Kunsthalle gedreht wurde und die besondere Atmosphäre des Songs visuell eindrucksvoll einfängt (Video
). „Heute Nacht“ verbindet große Gefühle mit einem modernen, euphorischen Sound, der sofort nach vorne geht – zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein. Die neue Single der gefeierten Entertainerin erzählt von Freiheit, Nähe und dem Moment, einfach alles loszulassen. „Wir haben viel zu lange nicht mehr laut gelebt“, heißt es im Song und unterstreicht die emotionale Botschaft der Veröffentlichung.
Für Helene Fischer markiert die Single zugleich den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels. Auf ihren Social-Media-Kanälen kündigte sie den Song bereits mit den Worten an: „Das ist der Anfang einer neuen Ära für mich.“ Auch visuell setzt „Heute Nacht“ neue Akzente: Das Musikvideo entstand u.a. in der ikonischen Hamburger Kunsthalle und nutzt die eindrucksvolle Architektur des Hauses für eine außergewöhnliche und moderne Inszenierung.
Ab dem 10. Juni wird Helene Fischer „Heute Nacht“ zudem live auf ihrer großen 360°-Stadiontour präsentieren, die sie durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande führt. Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Live-Erlebnis freuen, bei dem die neue Single erstmals im großen Rahmen gefeiert wird.
Darüber hinaus wird „Heute Nacht“ in diesem Sommer offizieller Fußball-WM-Song von MagentaTV. Der Track begleitet die Berichterstattung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wird als musikalisches Leitmotiv in Trailern, Highlight-Clips und Live-Übertragungen eingesetzt.
„Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song ‚Heute Nacht‘ gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird. Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026“, so Helene Fischer.
Weitere Infos unter:https://www.helene-fischer.de