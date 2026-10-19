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Helene Fischers neues Studioalbum "WIR“ erscheint am 4. Dezember 2026

Helene Fischer Cover Wir
20.10.2026
Mit ihrem neuen Studioalbum „WIR“ feiert Helene Fischer die Liebe, die Lebensfreude und die Kraft des Zusammenhalts. Fünf Jahre nach ihrem letzten Album präsentiert sie Songs, die berühren, verbinden und Mut machen. Erste Einblicke erlebten bereits über 750.000 begeisterte Zuschauer auf ihrer 360° Stadiontour – darunter die Singles „Warum“, „An meiner Seite“ und „Heute Nacht“.
„WIR“ erscheint am 4. Dezember 2026 digital und in verschiedenen physischen Editionen: als CD mit 16 Songs, als Deluxe-Version mit 20 Songs, als 3CD-Deluxe-Edition inklusive zwei Live-CDs der 360° Stadiontour sowie als Doppelvinyl im Gatefold. Jetzt Helene Fischers neues Album „WIR“ vorbestellen und die besonderen Momente der Tour auch zu Hause erleben.

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