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“Heute Nacht” – die neue Single von Helene Fischer ist da

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29.05.2026
Mit „Heute Nacht“ liefert die erfolgreichste Künstlerin Deutschlands, Helene Fischer, die musikalische Hymne des Sommers. Der Song verbindet große Gefühle mit einem Sound, der sofort nach vorne geht – zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein.  Der Song erzählt von Freiheit, Nähe und dem Moment, einfach alles loszulassen.
Oder wie Helene singt: „Wir haben viel zu lange nicht mehr laut gelebt.“  Die Single ist der erste Vorbote eines neuen Studioalbums und wird bereits live auf der großen 360°-Stadiontour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande zu erleben sein. Der Song verbindet große Gefühle mit einem Sound, der sofort nach vorne geht – zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein.
https://helenefischer.lnk.to/HEUTE_NACHT
https://shop.helene-fischer.de

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