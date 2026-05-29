“Heute Nacht” – die neue Single von Helene Fischer ist da
29.05.2026
Mit „Heute Nacht“ liefert die erfolgreichste Künstlerin Deutschlands, Helene Fischer, die musikalische Hymne des Sommers. Der Song verbindet große Gefühle mit einem Sound, der sofort nach vorne geht – zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein. Der Song erzählt von Freiheit, Nähe und dem Moment, einfach alles loszulassen.
Oder wie Helene singt: „Wir haben viel zu lange nicht mehr laut gelebt.“ Die Single ist der erste Vorbote eines neuen Studioalbums und wird bereits live auf der großen 360°-Stadiontour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Niederlande zu erleben sein. Der Song verbindet große Gefühle mit einem Sound, der sofort nach vorne geht – zum Mitsingen, Tanzen und Lautsein.