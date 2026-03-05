"The Little Rabbit Is Hiding“: Versteckspiel-Spaß von Hooray Kids Songs für die ganze Familie

The Little Rabbit Is Hiding“ veröffentlicht Mit „“ veröffentlicht Hooray Kids Songs einen weiteren fröhlichen Mitmach-Song für Kinder, der zum Singen, Suchen, Mitlachen und Englischlernen einlädt. Das neue Lied verbindet spielerisches Lernen mit jeder Menge Spaß und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen und natürlich auch als Musikvideo auf YouTube verfügbar.

In dem liebevoll produzierten Kinderlied dreht sich alles um ein lustiges Versteckspiel: Wo hat sich der kleine Hase versteckt? Und können die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer ihn entdecken, bevor Mama Hase ihn findet? In einer bunten Welt voller Tiere und herzlicher Mama-Momente gehen Kinder gemeinsam mit Eule, Tiger, Eisbär und Co. auf eine interaktive Suchreise.

Die deutsche Version des Songs ist unter dem Titel „Wo ist der kleine Hase?“ erschienen und begeistert mit einem eingängigen Refrain und klaren, wiederkehrenden Strukturen, die Kinder sofort zum Mitsingen animieren:

„Wo ist der kleine Hase?

Wo hat er sich versteckt?“

Ob in der Höhle, hinterm Strohballen oder in der Hecke – jede Strophe lädt zum Mitraten ein, bis es schließlich heißt: „Hab ich dich!“

Spielerisches Lernen mit Hooray Kids Songs

The Little Rabbit Is Hiding“ stärkt auf unterhaltsame Weise Beobachtungsgabe, Zuhörkompetenz und Sprachgefühl. Durch das interaktive Such- und Ratespiel werden Kinder aktiv eingebunden – perfekt für den Einsatz im Kindergarten, in der Kita, beim Kindergeburtstag oder beim gemeinsamen Familiennachmittag. Hooray Kids Songs steht für hochwertige, kindgerechte Musikformate, die Unterhaltung und Förderung spielerisch verbinden. „“ stärkt auf unterhaltsame Weise Beobachtungsgabe, Zuhörkompetenz und Sprachgefühl. Durch das interaktive Such- und Ratespiel werden Kinder aktiv eingebunden – perfekt für den Einsatz im Kindergarten, in der Kita, beim Kindergeburtstag oder beim gemeinsamen Familiennachmittag.

Kinder lieben Ratespiele – und genau hier setzt der neue Song an: Mit jeder Strophe wächst die Spannung, während kleine Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam lauschen, mitraten und mitsingen. Das fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch Bewegung und soziale Interaktion.

Ein weiteres Highlight im Hooray Kids Songs Kosmos