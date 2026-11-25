Jacob Collier lässt sich verdammt schwer in eine musikalische Schublade stecken. Der britische Multiinstrumentalist bewegt sich zwischen Pop, Jazz und vielen weiteren Einflüssen. Auch Autor Sebastian Feuß wählt für sein Buch „Jacob Collier – Ein musikalisches Mosaik“ keinen geradlinigen biografischen Zugang. Stattdessen setzt er in neun Kapiteln unterschiedliche Perspektiven zu einem vielschichtigen Gesamtbild zusammen – von Konzerten und Studioarbeit bis zu den digitalen Gemeinschaften, die Colliers Musik prägen.

Ausgangspunkt ist ein Live-Moment: Bass, körperlich spürbarer Klang und ein Publikum, das nicht allein zuhört, sondern selbst Teil des musikalischen Geschehens wird. Feuß fragt, was Colliers Auftritte so eindringlich macht und wie aus der Begegnung zwischen Künstler und Saal ein gemeinsames Erlebnis entsteht. Der Autor verbindet Konzertbeobachtungen mit Porträt, Reportage und Essay. Er richtet den Blick auf Colliers Arbeitsweise im Studio, seine musikalischen Vorbilder und seine Vielseitigkeit als Instrumentalist. Auch die digitalen Räume, in denen Musik entsteht und geteilt wird, gehören zum Thema: Community, soziale Plattformen und die Wirkung von Algorithmen prägen, wie Künstler heute mit ihrem Publikum in Verbindung treten.

Die ungewöhnliche Form des Buches greift diesen vielstimmigen Ansatz auf. Neben klassischen journalistischen Passagen stehen unter anderem ein Maildialog und Listicles. So entsteht ein collagehaftes Bild, das sich aus einzelnen Beobachtungen zusammensetzt, statt Collier abschließend erklären zu wollen. Im Mittelpunkt stehen dabei Neugier und Kreativität ebenso wie Empathie und Gemeinschaftssinn.

Diese Lust am Entdecken prägt auch die Lektüre. Wie Colliers Musik nimmt Feuß’ Buch überraschende Wendungen, wechselt zwischen Nähe und Überblick und bringt unterschiedliche Perspektiven miteinander ins Gespräch. Die wechselnden Formen halten den Gedankengang in Bewegung; mit jedem Kapitel eröffnet sich ein neuer Zugang zu Colliers Arbeit. So ist das Buch nicht nur informativ, sondern ebenso anregend wie die Musik, von der es erzählt – und macht Lust, Collier anschließend mit neuen Ohren zu hören.

Sebastian Feuß bringt für diese Annäherung journalistische Erfahrung und eine eigene musikalische Perspektive mit. Er studierte Diplom-Journalistik an der Universität Leipzig und promovierte dort. Neben seiner Arbeit im Journalismus und in der Kommunikation beschäftigt er sich seit Jahrzehnten mit Musik. Er ist in klassischer Gitarre, E-Gitarre und Jazzgitarre ausgebildet und befasst sich mit Musikästhetik und Poptheorie. Ein Training in Musikproduktion am Berklee College of Music ergänzte seinen Blick auf kreative Produktionsprozesse.