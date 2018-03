James Bay begeistert die Massen beim Good Morning America Summer Concert 2016

Beimder amerikanischen Frühstücks-Sendungwollte das Wetter beim besten Willen kein Sommer-Gefühl aufkommen lassen, jedoch schaffte das ein anderer:ließ das in Regenmäntel gehüllte Publikum zu seinen Hits vom Chaos And The Calm ” tanzen und das kühle Nass von oben so fast vergessen. Zu “ Hold Back The River ”, “ Let It Go ” und “ Best Fake Smile ” servierte der charmante Brite den Zuschauern das Komplett-Paket aus bester Laune, hochprofessionellen Performances und coolen Sing-Along-Hits. Im obigen Clip könnt ihr euch den Auftritt anschauen.