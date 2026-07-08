Keane feiern „Under The Iron Sea“ mit neuer 20th Anniversary Edition

Keane blicken auf eines ihrer wichtigsten Alben zurück: „Under The Iron Sea“ erscheint am 24. Juli 2026 in einer neuen 20th Anniversary Edition. Für Fans ist dieses Album Release mehr als eine klassische Wiederveröffentlichung, denn das zweite Studioalbum der britischen Band gehört bis heute zu den intensivsten Kapiteln ihrer Karriere. Zwischen melancholischen Melodien, druckvollen Piano-Motiven und großen Refrains zeigte Keane 2006 eine dunklere, kantigere Seite. Jetzt kehrt „Under The Iron Sea“ in mehreren besonderen Formaten zurück.

Ein neues Album von Keane mit besonderer Geschichte

Gerade deshalb passt die 20th Anniversary Edition so gut in die Gegenwart. Sie macht nicht nur ein bekanntes Album neu verfügbar, sondern öffnet auch den Blick auf eine Phase, in der Keane ihren eigenen Sound konsequent weiterentwickelten.

Release Date und Tracklist der 20th Anniversary Edition

Das Release Date für die neue Edition von „Under The Iron Sea“ ist der 24. Juli 2026. Im Mittelpunkt steht die remasterte Original-Tracklist, die das Album in seiner bekannten Dramaturgie erhält und klanglich noch einmal neu wirken lässt. Von der atmosphärischen Eröffnung bis zum finalen „The Frog Prince“ zeigt sich, warum dieses Keane Album bis heute einen besonderen Platz in der Bandgeschichte hat.

Die Tracklist umfasst:

„Atlantic“

„Is It Any Wonder?“

„Nothing In My Way“

„Leaving So Soon?“

„A Bad Dream“

„Hamburg Song“

„Put It Behind You“

„The Iron Sea“

„Crystal Ball“

„Try Again“

„Broken Toy“

„The Frog Prince“

Besonders spannend für Sammler:innen sind die zusätzlichen Inhalte einzelner Editionen. Neben dem Originalalbum gibt es je nach Format auch Raritäten, Demos, B-Seiten, Coverversionen, akustische Aufnahmen und Live-Mitschnitte. So entstehen neue Perspektiven auf eine Albumphase, die Keane-Fans bis heute besonders am Herzen liegt.

CD, Vinyl und Vinyl-Box: Diese Formate erscheinen

Die 20th Anniversary Edition von „Under The Iron Sea“ erscheint in mehreren Formaten, die unterschiedliche Fan- und Sammlerwünsche bedienen.

Die 3CD Deluxe Edition enthält das remasterte Originalalbum sowie zwei zusätzliche Discs mit B-Sides, Demos, Raritäten, Coverversionen und Live-Aufnahmen. Dazu gehören unter anderem Versionen von „Under Pressure“ und „Enjoy The Silence“, aber auch Konzertmitschnitte aus verschiedenen Jahren.

Für Vinyl-Fans gibt es eine 20th Anniversary Zoetrope Vinyl . Diese Edition bringt das Originalalbum auf 1LP und setzt zusätzlich auf besondere visuelle Effekte, die das Artwork von Sanna Annukka Smith in Bewegung wirken lassen.

Die große Vinyl-Box richtet sich besonders an Sammler. Sie erscheint als nummerierte, streng limitierte Super Deluxe Vinyl Box in einer besonderen oktogonalen Verpackung. Enthalten sind unter anderem 2LP Crystal Clear Vinyl, eine 10″ Crystal Clear Vinyl, eine 7″ Crystal Clear Vinyl, ein Slipmat, ein Patch, ein Poster, ein Hanging Mobile sowie eine von der Band signierte Postkarte. Damit wird die Vinyl-Box zur umfangreichsten Version dieses Keane Releases.

„Under The Iron Sea“ jetzt vorbestellen

Wer das neue Album von Keane physisch sammeln möchte, findet die 20th Anniversary Edition bereits als CD, Vinyl und Vinyl-Box zur Vorbestellung.