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Kerstin Ott kündigt neues Album „Herzen sind dumm“ an – jetzt vorbestellen!

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09.10.2026
Neue Musik von Kerstin Ott: Mit „Herzen sind dumm“ dürfen sich Fans auf ein neues Album freuen. Der allgemeine Vorverkauf startet heute um 13 Uhr. Zur Auswahl stehen signierte Editionen und besondere Fan-Bundles:
  • Signierte CD mit Fotoanhänger inklusive vier Fotokarten
  • Signierte CD mit T-Shirt
  • Signierte Vinyl
  • Signierte CD
Mit deiner Vorbestellung hast du außerdem die Chance, eines von 10 × 2 Meet-&-Greet-Plätzen für Kerstin Otts „Herzen sind dumm“-Tour zu gewinnen. Die Treffen finden bei den Konzerten in Nürnberg, Berlin, Frankfurt am Main oder Hamburg statt.
2028 geht Kerstin Ott mit „Herzen sind dumm“ auf Tour. Vom Auftakt am 10. März in Lingen bis zum Abschluss am 12. April in Hamburg stehen insgesamt 22 Konzerte auf dem Programm.
Entdecke die Albumprodukte und erfahre mehr über die Tour auf der offiziellen Website von Kerstin Ott. Sichere dir deine Lieblingsedition und freue dich auf neue Musik!

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