Kerstin Ott veröffentlicht ihre neue Single & Video “1000 x Nein” aus dem kommenden Album

Mit „1000 x Nein“ veröffentlicht Kerstin Ott ihre neue Single und zugleich den ersten Vorboten ihres kommenden Albums. "1000 x Nein“ erzählt von einem Gefühl, das viele kennen: Man weiß, dass eine Person einem nicht guttut, und doch bleibt da diese Anziehung, die Erinnerung an Vertrautheit und die Versuchung, noch einmal schwach zu werden. Der Song handelt vom inneren Ringen zwischen Nähe und Selbstschutz, zwischen Sehnsucht und der Entscheidung, sich zu lösen. Musikalisch bleibt Kerstin Ott ihrem unverwechselbaren Stil treu. „1000 x Nein“ ist emotional, aber keine klassische Ballade. Der Song verbindet eine klare, direkte Geschichte mit einer eingängigen Melodie und einem modernen Pop-Schlager-Sound. Persönlich, nahbar und ohne zu große Geste.









Kerstin Ott zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten und beständigsten Künstlerinnen der deutschsprachigen Musiklandschaft. Insgesamt stand sie bislang 472 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts, davon 114 Wochen in den Single-Charts und 358 Wochen in den Album-Charts. Ihr Durchbruch „Die immer lacht“ hielt sich 62 Wochen in den Charts, erreichte Platz 2 und war 2016 der zweiterfolgreichste Song des Jahres sowie der erfolgreichste nationale Song des Jahres.

Auch „Regenbogenfarben“ gehört zu ihren wichtigsten Erfolgen. Der Song war der erfolgreichste Schlagersong des Jahres 2019 und zählt mit 249 Millionen Abrufen zu den meistgestreamten Schlagersongs. Insgesamt kommt Kerstin Ott bislang auf 838 Millionen Streams.

Alle bisherigen Alben erreichten die Top 5 der Offiziellen Deutschen Album-Charts. „Ich muss dir was sagen“ war 2020 das erfolgreichste Schlageralbum der Offiziellen Deutschen Jahrescharts, erreichte dort Platz 8 und zählt mit 187.000 Award-Units zu den erfolgreichsten Schlageralben dieses Jahrzehnts.

Mit Songs wie „Die immer lacht“, „Scheißmelodie“ ,„Regenbogenfarben“ & „Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft)“ hat Kerstin Ott weit über Genregrenzen hinaus Relevanz geschaffen. „1000 x Nein“ knüpft daran an und eröffnet den nächsten Schritt: ein emotionaler, eingängiger Song über Selbstachtung, Loslassen und den Moment, in dem ein Nein zur richtigen Entscheidung wird.

