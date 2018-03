Eine künstlerische Gratwanderung: Lany präsentieren das Video zu “ILYSB”

“Einfach durch irgendein Feld rennen kann jeder!”, kommentiert Lany-Frontmann Paul Klein das leicht verstörende Video seiner Band zum Track “ILYSB”. Das beginnt nämlich wie ein unschuldiger Roadtrip, der sich im Handumdrehen in eine verzerrte Odyssee über menschliche Abgründe umschlägt. “‘ILYSB’ ist eine kleine, abgründige Tragödie über krankhafte Obsessionen und nicht erwiderte Liebe – ein Mix, der in diesem Fall zu psychotischem Verhalten und einer Totalentgleisung führt”, erklärt der Sänger.

Das Video zu “ILYSB” ist künstlerisch und obsessiv

Das Magazin Nylon beschreibt die Musik des Trios, das erst seit 2014 existiert und schon gefeierte Shows bei Festivals wie Reading oder Bonnaroo verzeichnet, wie folgt: “Lany sind das, was passiert, wenn The 1975 und Frank Ocean eine Pyjama-Party veranstalten, in deren Rahmen sie zwei Tage lang nonstop ‘Purple Rain’ im trostlosen Brooklyn anschauen, um dann nach L.A. zu fliegen und dort sofort ins Studio zu gehen.”

Das sind Lany aus L.A.