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Jazeek & Luciano veröffentlichen gemeinsames Album “STARBOYZ”

Jazeek x Luciano
28.08.2026
Mit STARBOYZ präsentieren Jazeek und Luciano ein gemeinsames Album, das ihre musikalische Chemie und die über die Zeit entstandene Freundschaft in den Mittelpunkt stellt. Auf dem Projekt treffen Jazeeks melodischer R&B-Sound und Lucianos unverwechselbare Rap-Parts aufeinander – mal energiegeladen, mal emotional, mal überraschend leicht.
 

Dabei zeigt STARBOYZ viele Facetten: von Songs für lange Nächte und große Bühnen bis hin zu ruhigeren Momenten über Liebe, Beziehungen und das Leben zwischen Erfolg und Alltag. Statt sich auf einen Sound festzulegen, bewegen sich Jazeek und Luciano selbstverständlich zwischen R&B, Rap und modernen internationalen Einflüssen.
 

Was die Songs miteinander verbindet, ist die spürbare Vertrautheit der beiden. STARBOYZ klingt nicht nach zwei Artists, die sich für ein Album zusammengetan haben, sondern nach zwei Freunden, die gemeinsam Musik machen – und genau daraus ist ein Projekt mit einer ganz eigenen Identität entstanden.


https://www.instagram.com/luciano_loco030/
https://www.instagram.com/jazeek99/

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