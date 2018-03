Der Soundtrack von Madeline Juno zum Film “Pompeii”: Seht das Video “Like Lovers Do”

Single “Like Lovers Do” die bereits zweite Auskopplung des am 3. März 2014 erscheinenden Albms “The Unknown”. Und was für ein riesen Wurf ist der Nachwuchs-Künstlerin denn da gelungen? Elegant, pointiert und stilsicher haucht Madline Juno dem Lied jene Tiefe und die Gefühle ein, die aus der reinen Komposition eine der ganz großen, unvergesslichen Melodien machen. Die starke emotionale Wirkung von “Like Lovers Do” blieb den Machern des Kinofilms “Pompeii” nicht verborgen. Madeline Juno veröffentlicht mit derdie bereits zweite Auskopplung des am 3. März 2014 erscheinenden. Und was für ein riesen Wurf ist der Nachwuchs-Künstlerin denn da gelungen? Elegant, pointiert und stilsicher haucht Madline Juno dem Lied jene Tiefe und die Gefühle ein, die aus der reinen Komposition eine der ganz großen, unvergesslichen Melodien machen. Die starke emotionale Wirkung von “” blieb den Machern des Kinofilms “” nicht verborgen.

“Like Lover Do” von Madeline Juno ist Soundtrack zum Film “Pompeii”

Ab 27. Februar 2014 entführt euch der Film “Pompeii” ins intrigante Römische Reich im Jahre 79 n. Chr. Freut euch auf ein Wiedersehen mit dem Schauspieler Kit Harington, bekannt als Jon Snow aus “Game of Thrones”, in einer dramatischen Liebesbeziehung mit Cassia, gespielt von Emily Browning. Zu dumm, dass auch der eigenwillige Senator Corvus zwei Augen auf Cassia geworfen hat. Als Senator Corvus brilliert niemand Geringeres als Hollywood-Legende Kiefer Sutherland. Eine weitere Gefahr droht in Form einer Naturgewalt: Der Vesuv ist aktiv und regt sich. Hört Madeline Juno mit “Like Lovers Do” zu den Bildern von Kit Harington und Emily Browning.

“Like Lovers Do” erhältlich ab 28. Februar 2014

Der Tag nach Kinostart von “Pompeii”: Ab 28. Februar könnt ihr “Like Lovers Do” als Download kaufen und natürlich auch als Online-Stream hören. Der Song ist auch auf Madeline Junos Debütalbum “The Unknown” enthalten, das am 7. März 2014 erscheinen wird.