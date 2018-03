“Like Lovers Do”: Madeline Juno mit neuer Single bekannt aus Pompeii und dem ESC Vorentscheid

Mit süßen 17 Jahren mag Madeline Juno zwar noch recht jung sein, doch ihre Musik klingt schon jetzt als wäre sie eine ganz Große. Dank ihren musikalischen Eltern lernte sie schon früh ihre eigenen Songs zu schreiben und zu komponieren. Das Ergebnis machte Madeline zunächst zu einem YouTube Sternchen – und schnell zum Sprachrohr einer ganzen Generation.

Darüber hinaus möchte Madeline Juno gern unser Star für Dänemark werden. Deshalb tritt sie mit “Like Lovers Do” bei der Show “” an. Beim deutschen Vorentscheid am 13. März 2014 habt ihr die Wahl, ob Madeline die Chance erhält, in die Fußstapfen der 2010er ESC–Gewinnerinzu treten.