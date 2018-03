“Like Lovers Do” wird zweite Single aus Madeline Junos neuem Album “The Unknown”

Diehat sich in den vergangenen Monaten bereits in die Herzen zahlreicher Musikliebhaber gesungen: Nachdem sie einige ihrer Songs auf Tumblr, Twitter und co. verbreitet hatte, freuten wir uns mit der 18-jährigen Sängerin im vergangenen Herbst über ihre. Wer im Filmgenau hingehört hat, konnte “” im sogarentdecken. Dieser erste Vorbote aus Madeline Junoserhält nun einen großartigen Nachfolger: