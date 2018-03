Madeline Juno bestätigt erste eigene Headliner-Tour

Was im Keller der Eltern als Traum begann, wird jetzt Wirklichkeit. Mit gerade mal 18 Jahren erhältihren ersten eigenen Plattenvertrag und veröffentlicht imihr. Zuvor hatte die junge Singer-Songwriterin vier Jahre an ihrem Werk gebastelt. Entstanden sind in dieser Zeit 16 emotionale Songs, die Maddy nun mit ihren Hörer endlich auch live teilen will.