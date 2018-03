Madeline Juno stellt sich vor

Sie wird bereits jetzt als glaubwürdige Stimme einer neuen Generation im Internet gefeiert. Die siebzehnjährige Madeline Juno mag zwar blutjung sein, doch musikalisch ist sie so manch anderen weit voraus. Durch ihren familiären Background lernte sie früh, ihre eigenen Songs zu schreiben und zu komponieren. Madeline wuchs in einem Dorf im Schwarzwald inmitten unberührter Natur in einem Haus am See auf. Dort lernte sie mit dreizehn, unterstützt durch ihre Eltern, das Singen und Gitarrenspielen.

Madeline Juno – verletzlich, vertraut und trotzdem direkt

In ihrem Zimmer, das eigentlich der Keller des Hauses ist, kann sich die junge Künstlerin völlig ungestört zurückziehen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit vierzehn stellte Madeline ihre ersten Songs und Videos ins Netz und wird bald zum Geheimtipp der Social Media Community. Madeline Juno bastelte fast vier Jahre lang als Singer / Songwriterin an ihrem Debütalbum “The Unknown”.

Wir warten gespannt auf die erste Single “Error” von Madeline Juno