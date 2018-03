Madeline Juno veröffentlicht das Video zu “Same Sky”

Nach ihremzumlegtnun mit dem Clip “” nach. Das Video ist das erste von insgesamt sieben Minifilmen, die sie zu ihremaufgenommen hat. Mit den neuen Kurzfilmen gewährt Maddy einen genaueren Einblick in die Geschichten hinter ihren gefühlvollen Songs. Im Clip zu “Same Sky” spaziert die gebürtige Schwarzwälderin zu sanften Gitarren-Klängen durch die Natur und lässt Luftballons in den Himmel steigen oder sitzt verträumt am Fenster und starrt die Nacht. Doch seht selbst und schaut euch jetzt das Madeline Junoan.