Madeline Junos neues Video “The Unknown” feiert Premiere

Madeline Juno an ihrem Traum, ein eigenes Albums aufzunehmen. Das sich die viele Arbeit gelohnt, davon kann sich seit kurzem jeder selbst überzeugen. Seit 07. März 2014 könnt ihr Maddys Vier Jahre arbeitetean ihrem Traum, ein eigenes Albums aufzunehmen. Das sich die viele Arbeit gelohnt, davon kann sich seit kurzem jeder selbst überzeugen. Seit 07. März 2014 könnt ihr Maddys Debütalbum “The Unknown” beim Händler eures Vertrauens erwerben.

Madeline Juno präsentiert ihr drittes Video “The Unknown”

Error” und “Like Lovers Do” verzauberte, präsentiert sie heute ihr drittes Video “The Unknown” aus dem gleichnamigen Album. Nach dem die Schwarzwälderin uns schon mit ihren Videos zu “” und “” verzauberte, präsentiert sie heute ihr drittes” aus dem gleichnamigen Album.

In “The Unknown”: Maddy allein im Wald

Im neuen Video zum Song “The Unknown” geht es ab in den Wald. In schaurig, romantischer Kulisse spielt Madeline, auf einen Stein sitzend Gitarre und schlendert über einen Friedhof. Dazu gibt es gefühlvolle Musik der jungen Sängerin.

Heart-Core : Musik fürs Herz

Thematisch dreht sich in dem Song mal wieder alles um die Liebe. Schließlich bezeichnet Maddy selbst, ihren Musikstil als Heart-Core. Im Song “The Unknown” beschwört sie die Tapferkeit der Liebe, die jeden Widerständen trotzt. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auf ein bisschen Musik fürs Herz, dann seht Madeline Junos neues Video “The Unknown”.