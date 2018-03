“The Unknown”: Madeline Junos erstes Album für Anfang März angekündigt

ist ein besonderes Mädchen. Mit einer Pianistin zur Mutter und einem Schlagzeuger zum Vater bezeichnet sie ihr Leben als einen einzigen Bandraum – und freut sich darüber. Mit 13 lernt sie zu singen und Gitarre zu spielen, mit 14 stellt sie ihre ersten Videos ins Netz. Inzwischen ist sie 17 und dank Tumblr, Twitter und Co. bereits Social Webs Darling. Als Folge dessen, begeistertverständlicherweise nicht mehr nur im Netz, sondern wagte auch schon einen ersten Angriff auf die Charts – und es wird nicht der Letzte bleiben, denn:

Nachdem bereits in 2013 ihrenamenserschienen ist, dürfen sich Fans derSinger / Songwriterin nun besonders freuen, dennwird im Frühjahr 2014 das Licht der Welt erblicken. Euch erwartet ein eindringliches Coming Of Age Album, das durch textliche Finesse und stimmliches Können besticht. Seht hier schon jetzt das Cover . Weitere Infos folgen in Kürze.