Ilia Malinin setzt Olympisches Highlight mit NFs emotionalen Song “FEAR”

Während der eine als „einer der größten Rapper der Welt“ (Billboard) gefeiert wird und zu den meistgespielten Künstlern weltweit gehört, begeisterte der andere mit einer spektakulären Eiskunstlauf-Performance (u. a. Rückwärtssalto) bei den Olympischen Winterspielen 2026! Es geht natürlich um Rapstar NF und den Eiskunstlauf-Shootingstar Ilia Malinin, der zwar kein Gold gewonnen hat, aber sicherlich der Olympia-Sieger der Herzen geworden ist. Bei der großen Abschlussgala der Eiskunstläufer performte Ilia Malinin seine Kür zu NFs hochemotionalem Song „FEAR“, der Ende 2025 auf der gleichnamigen EP erschienen ist. Auf die entfesselte perfekte Performance von Ilia Malinin folgte jede Menge Fanliebe für NF: „FEAR" ist der meistgesuchte Song in den USA bei Shazam, hierzulande schoss er in die Top 10 der Shazam-Charts! “







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