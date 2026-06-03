Kerzenlicht-Vinyl, Sage Cassette & mehr: Alle Formate von Niall Horans „Dinner Party"

Es gibt diese Alben, die man nicht einfach hört, sondern zu denen man eingeladen wird. „ Dinner Party “ klingt schon im Titel nach genau so einem Moment: gedämpftes Licht, ein Glas zu viel, Gespräche, die erst spät ehrlich werden. Mit seinem neuen Album setzt Niall Horan uns an einen Tisch, an dem niemand seine Maske aufbehält und das ab dem 5. Juni 2026!

Welche Produkte erwarten uns mit diesem Drop?

Niall Horans „Dinner Party“: Das steckt hinter dem neuen Album

Wer Niall seit den One-Direction-Tagen begleitet, hat ihn vom jüngsten der Band zum vielleicht erwachsensten Songwriter werden sehen. Mit „ Flicker “ (2017) landete er solo direkt auf Platz 1 der US-Charts, „Heartbreak Weather“ (2020) fing das Chaos der ersten großen Trennungen ein, und „ The Show “ (2023) wirkte wie ein tiefes Durchatmen. „Dinner Party“ ist damit sein viertes Studioalbum und nach allem, was der Titel verspricht, sein wärmstes und persönlichstes.

Warum der Titel „Dinner Party“ mehr ist als ein Name

Eine Dinner-Party ist der Ort, an dem große Gefühle leise werden. Man lacht, man stößt an und irgendwann fällt ein Satz, der alles verändert. Genau dieses Spannungsfeld zwischen Geselligkeit und Intimität ist der perfekte Rahmen für einen Songwriter, der nie zu den Schreihälsen gehörte, sondern zu denen, die einem am Ende des Abends die Wahrheit sagen.

Schon die Bildwelt erzählt davon: warme, altmodische Küche, eine Tasse in der Hand, Porzellan im Regal, Licht wie an einem Spätsommerabend. Kein Hochglanz-Pop, sondern eine Einladung zu sich nach Hause. „Dinner Party“ ist kein lautes Comeback, es ist eine Einladung. Und die spannendste Frage lautet: Was wird hier aufgetischt?

Alle Formate von „Dinner Party“ im Überblick

Zum Album gibt es eine ungewöhnlich liebevoll gestaltete Bandbreite an Formaten – ideal für Fans, die mehr wollen als nur den Stream. Die Highlights:

Für die Fans, die keinen Plattenspieler brauchen, gibt es die hochwertige Hardcover-Book-CD im gebundenen Retro-Look und die klassische CD

Mehr als Musik: Niall Horans „Dinner Party“ Merch

Niall denkt die Welt seines Albums konsequent weiter. Das Statement-Piece ist der navyfarbene Button Down Knit mit gesticktem „Dinner Party“-Schriftzug und dezentem Monogramm. Wer es leichter mag, trägt das Ringer T-Shirt in Creme mit roten Bündchen und feiner Dinner-Table-Illustration: Vintage-Vibe, der zu jeder Jeans passt.

Wann erscheint „Dinner Party“ von Niall Horan?