Niall Horan kündigt Deutschland-Tour an! Neues Album “Dinner Party” erscheint am 5. Juni

Ein einziger Abend kann alles verändern und ein ganzes Album inspirieren, das erzählt Singer-Songwriter Niall Horan, der mit seinem neuen Album “Dinner Party” das nächste Kapitel eröffnet. Passend zur Album-Vorfreude – “Dinner Party” erscheint am 5. Juni – hat Niall Horan vor wenigen Tagen seine UK- und Europatour angekündigt. Auch in Deutschland dürfen wir uns auf vier Showabende freuen! Das Album und der Titelsong “Dinner Party” wurde von einem wundervollen, intensiven und einzigartigen Abend inspiriert: “Es war ein Abend bei einer einfachen Dinner Party, der mein Leben verändert hat. Nachdem ich den Song geschrieben hatte, wurden die Worte „Dinner Party“ zum Kernstück des restlichen Albums. Dieser einmalige Moment, für den ich dankbar bin, und für alles, was nach dieser Nacht kam.” Mit dem neuen Projekt richtet Horan den Blick auf die großen und kleinen Momente des Lebens. Das Album vereint Themen wie Liebe, Intimität, Angst, Verlust und Hoffnung und versteht sich als Rückblick auf die Vergangenheit sowie als bewusster Schritt in die Gegenwart. Der Singer-Songwriter und Ex-One-Direction-Mitglied hatte vor zwei Jahren zwei umfassende Live-Alben veröffentlicht, die während seiner Welttournee zum Studioalbum “The Show” entstanden, das Platz 1 in den US-Billboard-Charts sowie in UK, Irland, Australien, Neuseeland, Holland und Belgien erreicht hat.



NIALL HORAN Live

07.10.2026 Hamburg

08.10.2026 Berlin

13.10.2026 Köln

31.10.2026 München





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