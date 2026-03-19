Niall Horan kündigt neues Album „Dinner Party“ an

Niall Horan schlägt das nächste Kapitel seiner Karriere auf und kündigt sein viertes Soloalbum „Dinner Party“ an, das am 5. Juni erscheint.

Mit dem neuen Projekt richtet Horan den Blick auf die großen und kleinen Momente des Lebens. Das Album vereint Themen wie Liebe, Intimität, Angst, Verlust und Hoffnung und versteht sich als Rückblick auf die Vergangenheit sowie als bewusster Schritt in die Gegenwart. Im Zentrum steht das Spannungsfeld zwischen dem Verlieben und der Angst, jemanden zu verlieren – und die Erkenntnis, dass genau dieses Risiko das eigentlich Wertvolle daran ist.

Klanglich entfaltet sich das Album warm, organisch und fast filmisch und wirkt wie eine Sammlung von Momenten, die sich anfühlen, als würden sie gerade erst entstehen.

Die gleichnamige Single „Dinner Party“ ist ab sofort verfügbar und erzählt eine bewegende Geschichte darüber, wie eine zufällige Begegnung auf einer Dinner Party ein einmaliges Gefühl der Verbundenheit auslöst. Begleitet wird der Song von einem Musikvideo, in dem Niall Horan mit Gitarre performt und die emotionale Atmosphäre des Tracks visuell einfängt.