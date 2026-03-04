Niall Horan kündigt seine neue Single “Dinner Party” für den 20. März an

Mit seiner neuen Single “Dinner Party” meldet sich Niall Horan am 20. März zurück und läutet das nächste Kapitel ein. Dass es endlich so weit ist und die bereits sehnsüchtig wartenden Fans nun die neue Single zu hören bekommen, hat Niall Horan in den vergangenen Tagen auf seinen Socials immer wieder angedeutet. Nun sind keine weitere Hinweise mehr nötig, Niall Horan lädt am 20. März zur “Dinner Party”: “Dieser Song handelt von einem wirklich glücklichen und bedeutenden Moment in meinem Leben. Ein Abend bei einer einfachen Dinner Party, der mein Leben verändert hat. Nachdem ich den Song geschrieben hatte, wurden die Worte „Dinner Party“ zum Kernstück des restlichen Albums. Dieser einmalige Moment, für den ich dankbar bin, und für alles, was nach dieser Nacht kam.” Der Singer-Songwriter und Ex-OneDirection-Mitglied hatte vor zwei Jahren zwei umfassende Live-Alben veröffentlicht, die während seiner Welttournee zum Studioalbum “The Show” entstanden, dass Platz 1 in den US- Billboard Charts sowie in UK, Irland, Australien, Neuseeland, Holland und Belgien erreicht hat.





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