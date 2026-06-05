Niall Horan veröffentlicht neues Album

Niall Horan veröffentlicht sein mit großer Vorfreude erwartetes neues Album „Dinner Party“.

Das neue Werk entstand gemeinsam mit einer Reihe renommierter Songwriter und Produzent und zeigt den Künstler von seiner persönlichsten Seite. Die Songs verbinden emotionale Tiefe mit eingängigen Melodien und unterstreichen seine Entwicklung als Songwriter und Musiker.

Für die Entstehung des Albums arbeitete Niall Horan unter anderem mit den Produzenten Julian Bunetta und Joel Pott zusammen. Zu den weiteren Mitwirkenden zählen Künstler und Songwriter wie Amy Allen, Tobias Jesso Jr., Steph Jones, Rodney Clawson und Andrew Haas.

„Dinner Party“ ist ab sofort erhältlich.