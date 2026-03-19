Niall Horan veröffentlicht seine neue Single “Dinner Party” und kündigt neues Album für den 5. Juni an!

Ein einziger Abend kann alles verändern und ein ganzes Album inspirieren, das erzählt Singer-Songwriter Niall Horan, der am Freitag mit der Single “Dinner Party” das nächste Kapitel eröffnet. “Dinner Party” wurde von genau so einem wundervollen, intensiven und einzigartigen Abend inspiriert und ist der Titelsong seines kommenden neuen Albums. “Dinner Party” erscheint am 5. Juni und kann ab sofort vorbestellt werden. “Es war ein Abend bei einer einfachen Dinner Party, der mein Leben verändert hat. Nachdem ich den Song geschrieben hatte, wurden die Worte „Dinner Party“ zum Kernstück des restlichen Albums. Dieser einmalige Moment, für den ich dankbar bin, und für alles, was nach dieser Nacht kam.” Mit dem neuen Projekt richtet Horan den Blick auf die großen und kleinen Momente des Lebens. Das Album vereint Themen wie Liebe, Intimität, Angst, Verlust und Hoffnung und versteht sich als Rückblick auf die Vergangenheit sowie als bewusster Schritt in die Gegenwart. Der Singer-Songwriter und Ex-One-Direction-Mitglied hatte vor zwei Jahren zwei umfassende Live-Alben veröffentlicht, die während seiner Welttournee zum Studioalbum “The Show” entstanden, das Platz 1 in den US-Billboard-Charts sowie in UK, Irland, Australien, Neuseeland, Holland und Belgien erreicht hat.





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