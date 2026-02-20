Nico Santos & Anne Mosters veröffentlichen neue Single “Letting Go”

Mit „Letting Go“ erfüllt Nico Santos endlich den Wunsch seiner Fans: Vor über einem Jahr hatte der Sänger den Song erstmals auf Social Media geteased – seitdem gehört er zu den meistgewünschten Fan-Favorites. Jetzt erscheint der Track endlich in einer ganz besonderen Version: als Duett mit Anne Mosters, die gemeinsam mit Nico The Voice of Germany 2025 gewonnen hat.

„Letting Go“ ist eine emotionale Pop-Ballade über das Loslassen – getragen von zwei Stimmen, die perfekt harmonieren. Zwischen sanften Klängen und modernem Sound entsteht ein Song, der berührt, Hoffnung schenkt und tief unter die Haut geht.

Über Anne Mosters

Anne Mosters, geboren 2005, aus Menzelen sang schon früh im Kinderchor und spielte Klavier. 2023 nahm sie an der 13. Staffel von The Voice of Germany teil und schied im Team von Ronan Keating aus. 2025 veröffentlichte sie ihre erste Single Stuck Here und wurde als „Allstar“ in die 15. Staffel eingeladen. Im Team von Nico Santos erreichte sie die Liveshows und gewann schließlich das Finale mit dem Song Gravity, den sie zusammen mit Dominik Walenciak schrieb.



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