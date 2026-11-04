Nico Santos – „POV“

Mit seinem vierten Album „POV“ eröffnet Nico Santos ein neues Kapitel seiner musikalischen Reise. Das Album erschien am 30. Oktober 2026 und umfasst 18 Songs, in denen der Sänger und Songwriter persönliche Erinnerungen, Familie, Nähe, Zweifel und Neuanfänge verarbeitet.

Der Titel „POV“ steht für Personal, Optimist und Voicenotes – drei Perspektiven auf dieselbe Person und ihren Lebensweg. Einige Songs greifen Ideen auf, die Nico Santos über Jahre begleitet haben. Andere erzählen von neuen Gewissheiten und dem Gefühl, nach langer Suche angekommen zu sein. In „dear child“ etwa richtet sich der Blick auf das, was man einem geliebten Menschen fürs Leben mitgeben möchte. Mit „home pt. 2“ knüpft er an seinen früheren Song „Home“ an und erzählt davon, Halt und Zugehörigkeit wiederzufinden.