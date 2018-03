Hier reinhören und mehr erfahren: Niila präsentiert sein erstes Album “Gratitude”

Einer unserer liebsten Botschafter skandinavischer Popmusik, Sunrise-Avenue -Frontmann, präsentiert uns musikalisches Frischfleisch aus Finnland: Niila Arajuuri – kurz– liefert mit seinem Gratitude ” ab jetzt die Antwort auf seine gefeierte Sorry ” aus dem vergangenen Jahr. Wer nach dieser nun melancholischen Folk-Pop in Albumlänge erwartet, wird beim Hören der 13 neuen Songs überrascht sein.

Wie er selbst berichtet, sei sein Sound stark von der väterlichen Plattensammlung beeinflusst: Dort findet sich von Rock über Pop bis hin zu HipHop alles wieder. Niila vermischt seinen aufs Wesentliche reduzierten Singer-/ Songwriter-Sound aus leicht neo-souligen Vocals, Akustikgitarren und Piano mit elektronischem Programming, tiefer gelegten Urban-Beats und handverlesenen Samples zu einem frischen und sofort ins Ohr gehenden Stylemix irgendwo zwischen Folk und Pop.

Und wie kam es, dass dieses aufregende skandinavische Newcomer-Talent und Sunrise Avenue Frontmann Samu Haber Freunde wurden? Niila begann bereits mit 18 Jahren Musik zu schreiben. Mit 20 – das war vor acht Jahren – traf er dann in einem Studio auf den ehemaligen The Voice Of Germany Coach. Die beiden mochten sich auf Anhieb – menschlich und musikalisch.