BRIT Awards 2026 – Olivia Dean gewinnt vier Awards! Sam Fender, Jacob Alon & Lola Young ausgezeichnet
02.03.2026
Am vergangenen Wochenende wurden in Manchester die BRIT Awards 2026 verliehen und die große Abräumerin des Abends heißt Olivia Dean! An ihr kommt man in dieser Award-Saison nicht vorbei und ihr Album “The Art Of Loving” ist der Soundtrack des Frühlings! Bereits bei den GRAMMYs gab es die Auszeichnung als “Best New Artist”, nun ging der Preisregen bei den BRIT Awards weiter. Mit ihrem zweiten Album “The Art Of Loving” begeistert sie das Publikum und die Kritiker weltweit und natürlich auch in ihrer Heimat: In zwölf Ländern steht sie in den Top 10, hat in Großbritannien, Neuseeland, Australien, Irland und den Niederlanden Platz 1 erreicht und in Deutschland Platz 6 in den Albumcharts geholt. Dafür gab es nun in Manchester insgesamt vier BRIT Awards: Olivia Dean wurde in den Kategorien “Artist of the Year”, “Album of the Year” (“The Art Of Loving”) und “Pop Act of the Year” ausgezeichnet und erhielt einen BRIT AWARD gemeinsam mit Sam Fender für ihren Song “Rein Me In” in der Kategorie “Song Of The Year”. “Rein Me In” steht seit zwei Wochen auf Platz 1 der UK-Single Charts und ist nicht einfach ein Duett, sondern präsentiert eine männliche und eine weibliche Perspektive der Geschichte, letztere gesungen von Olivia Dean. Eine hinreißende Live-Performance von “Man I Need” rundete den Abend ab und verkürzt die Wartezeit auf ihre Live-Tournee, die Olivia Dean im Mai auch für zwei Shows nach Deutschland führen wird.
Sam Fender durfte gleich zweimal antreten zur Danksagung, denn neben dem Preis für “Song of the Year” mit Olivia Dean wurde er auch noch mit dem BRIT Award für “Alternative / Rock Act” ausgezeichnet.
Vor ein paar Wochen hat Lola Young bereits einen GRAMMY Award gewonnen und komplettiert das Ganze nun mit dem BRIT Award als “Breakthrough Artist” und einer emotionalen Dankesrede, die viel Applaus und Fanliebe bekam. Eine ganz besondere Kategorie widmet sich Neuentdeckungen, die man dringend im Auge haben sollte. Nachdem bereits Florence + the Machine, Adele und Celeste den BRIT Award “Critics Choice” gewonnen haben, wurde in diesem Jahr Megatalent Jacob Alon (“Fairy in a Bottle”) ausgezeichnet! Alle Infos zu Jacob gibt es hier.
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