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Tränen und pure Magie: Olivia Dean enthüllt das Geheimnis um ihre streng limitierte Tour Edition

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22.05.2026
Habt ihr euch jemals gefragt, wie sich musikalische Perfektion anfühlt, die direkt ins Herz trifft? Die britische Ausnahme-Künstlerin Olivia Dean lässt mit ihrem neuen Meisterwerk “The Art of Loving” ihre Fans sowie Kritiker weltweit sprachlos zurück. Doch das eigentliche Geheimnis wurde erst jetzt gelüftet: Nach einer restlos ausverkauften und hochemotionalen Tournee erscheint genau das Album, auf das alle gewartet haben, in einer spektakulären Sonderauflage. Die Nachfrage ist gigantisch und die Bestände sind knapp. Wer dieses historische Release nicht verpassen will, sollte sofort handeln und sich Olivia Dean – The Art of Loving als limitierte Tour Edition direkt sichern!
 

Ein Meisterwerk, das dich nicht mehr loslassen wird

Diese heiß ersehnte Tour Edition ist weit mehr als nur ein einfaches Album; sie ist eine emotionale Achterbahnfahrt in physischer Form. Monatelang wurde wild spekuliert, nun ist es Gewissheit: 
Die spezielle Version von “The Art of Loving” bietet nicht nur die herzzerreißenden Studio-Aufnahmen, sondern ganz besondere Vinyl-Presseungen, die die atemberaubende Energie ihrer Stimme direkt in dein Wohnzimmer holt. Das exklusive, völlig neu gestaltete Artwork offenbart unglaublich intime Schnappschüsse hinter den Kulissen und zeigt eine verletzliche, echte Olivia Dean.
 

Die Olivia Dean Vinyl auf die alle gewartet haben!

Gepresst auf schwerem Premium-Vinyl in einer absolut einmaligen Sonderfarbe, wird dieses Release sofort zum Kronjuwel jeder Sammlung. Die Auflage ist streng limitiert: Ist sie einmal vergriffen, wird es also wahrscheinlich keine Nachproduktion in diesem Format mehr geben. 
 

Der ultimative Soundtrack für die ganz großen Gefühle

Niemand fängt den Schmerz, die Heilung und die bedingungslose Liebe aktuell so unfassbar treffend ein wie diese britische Soul-Sensation.
Mit The Art of Loving zementiert sie ihren Ruf als die vielleicht wichtigste Stimme ihrer Generation. Jeder einzelne Track bohrt sich tief in die Seele, getragen von ihrer unglaublichen Stimme und Texten, die den Hörer komplett entwaffnen. Alle, die echte, handgemachte und tiefgründige Popmusik lieben, werden von diesem Werk restlos überwältigt sein. Diese Tour Edition ist das musikalische Zeugnis eines absoluten Superstars – intensiv, mitreißend und absolut unvergesslich.
Noch nicht genug von Olivia Dean? 
Schau im Shop vorbei und statte dich voll aus!

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