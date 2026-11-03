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Olivia Rodrigo kündigt ihre erste Weihnachtssingle an

Olivia Rodrigo
03.11.2026
Die Weihnachtszeit bekommt ihren eigenen Olivia-Soundtrack: Am 6. November erscheint „take me home (4 christmas)“, Olivias erste eigene Weihnachtssingle. Den Song hat sie gemeinsam mit Dan Nigro und Amy Allen geschrieben, produziert wurde er von Nigro.
Ebenfalls am 6. November erscheint das Musikvideo. Neben Olivia sind darin Cynthia Nixon aus „Sex and the City“ und Ben Marshall von „Saturday Night Live“ zu sehen.
Nach dem gemeinsamen „expectations“-Remix mit Chappell Roan im Oktober gibt es also schon bald neue Musik von Olivia. Und diesmal wird’s weihnachtlich.
„take me home (4 christmas)“ kannst du ab sofort vorbestellen oder digital vormerken.

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