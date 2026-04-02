Olivia Rodrigo teasert ihr drittes Studioalbum an

Mit „you seem pretty sad for a girl so in love“ kündigt Olivia Rodrigo ihr drittes Studioalbum an, das am 12. Juni erscheint und schon jetzt für Gesprächsstoff sorgt.Was zunächst wie ein Rätsel wirkte, entpuppt sich nun als ausgeklügelter Tease: In Städten wie Los Angeles, Paris und Berlin tauchten plötzlich violette Wände auf, die sich Tag für Tag langsam rosa färbten. Ein stiller Countdown, der die „Livies“ weltweit in Atem hielt und die Spannung immer weiter steigerte.



Auch dieses Album nahm Olivia mit dem Produzenten Daniel Nigro auf, mit dem sie bereits „SOUR“ und „GUTS“ erschaffen hat. Zusammen haben sie Songs geschrieben, die eine ganze Generation geprägt haben, darunter drivers license, deja vu und good 4.



Dass Olivia Rodrigo zu den wichtigsten Stimmen im Pop zählt, ist längst kein Geheimnis mehr. Über 36 Millionen verkaufte Alben, 14 GRAMMY-Nominierungen und mehrere Auszeichnungen sprechen für sich. Ihr Gespür für Emotionen, Storytelling und eingängige Melodien macht jedes Release zu einem echten Ereignis.



„you seem pretty sad for a girl so in love“ ist ab sofort vorbestellbar!