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Olivia Rodrigo veröffentlicht „you seem pretty sad for a girl so in love“!

Olivia Rodrigo
12.06.2026
Olivia Rodrigo schlägt das nächste Kapitel auf: Mit „you seem pretty sad for a girl so in love“ ist heute ihr drittes Studioalbum erschienen. Die Singer-Songwriterin knüpft damit an ihre beeindruckende Erfolgsserie an und liefert eine neue Sammlung emotionaler, ehrlicher und kompromissloser Songs. Bereits die Vorab-Singles sorgten für Rekorde: „drop dead“ machte Olivia zur ersten Künstlerin überhaupt, deren erste drei Singles aus den ersten drei Alben jeweils direkt auf Platz 1 einstiegen. Auch „the cure“ eroberte mehrere Billboard-Charts und setzte ihren Erfolgskurs fort.

Weitere Musik von Olivia Rodrigo

Album
Digital2026
you seem pretty sad for a girl so in love
Single
Digital2026
the cure
Single
Digital2026
drop dead
Digital
Digital2023
Can’t Catch Me Now (from The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)
Digital
Digital2023
GUTS
LP
Vinyl2021
SOUR
CD
Digital2021
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