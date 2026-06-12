Olivia Rodrigo veröffentlicht „you seem pretty sad for a girl so in love“!

Olivia Rodrigo schlägt das nächste Kapitel auf: Mit „you seem pretty sad for a girl so in love“ ist heute ihr drittes Studioalbum erschienen. Die Singer-Songwriterin knüpft damit an ihre beeindruckende Erfolgsserie an und liefert eine neue Sammlung emotionaler, ehrlicher und kompromissloser Songs. Bereits die Vorab-Singles sorgten für Rekorde: „drop dead“ machte Olivia zur ersten Künstlerin überhaupt, deren erste drei Singles aus den ersten drei Alben jeweils direkt auf Platz 1 einstiegen. Auch „the cure“ eroberte mehrere Billboard-Charts und setzte ihren Erfolgskurs fort.