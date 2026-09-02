Otfried Preußler: Französisch lernen mit der kleinen Hexe, dem kleinen Gespenst und dem kleinen Wassermann

“Französisch lernen mit der kleinen Hexe, dem kleinen Gespenst und dem kleinen Wassermann” an. Die Zusammenstellung vereint drei Originalveröffentlichungen mit beliebten Figuren von Französisch lernen kann schon für Kinder zu einem spannenden Abenteuer werden – besonders dann, wenn neue Wörter und Wendungen in vertraute Geschichten, beliebte Figuren und fantasievolle Hörspielwelten eingebettet sind. So fällt der Einstieg in die französische Sprache leichter und macht zugleich neugierig darauf, erste Begriffe spielerisch zu entdecken. Genau hier setztan. Die Zusammenstellung vereint drei Originalveröffentlichungen mit beliebten Figuren von Otfried Preußler und verbindet ihre Abenteuer mit ersten französischen Wörtern und Wendungen für Kinder im Vorschulalter.

“Französisch lernen mit der kleinen Hexe”. Die kleine Hexe möchte im kommenden Jahr unbedingt beim Hexentanz auf dem Blocksberg dabei sein und übt deshalb fleißig, eine gute Hexe zu sein. Neben ihrem Hexenwissen nimmt sie sich gleich noch etwas Neues vor: Sie möchte Französisch lernen. Den Anfang machtmöchte im kommenden Jahr unbedingt beim Hexentanz auf dem Blocksberg dabei sein und übt deshalb fleißig, eine gute Hexe zu sein. Neben ihrem Hexenwissen nimmt sie sich gleich noch etwas Neues vor: Sie möchte Französisch lernen.

“Französisch lernen mit dem kleinen Gespenst” verbindet die bekannte Geschichte mit ersten Sprachkenntnissen. Das kleine Gespenst träumt davon, die Welt einmal bei Tage zu sehen und den Besucherinnen und Besuchern der Burg Eulenstein spannende Geschichten erzählen zu können. Sein Freund, der Uhu Shuhu, hilft ihm dabei und bringt ihm dafür ein wenig Französisch bei. Auchverbindet die bekannte Geschichte mit ersten Sprachkenntnissen.träumt davon, die Welt einmal bei Tage zu sehen und den Besucherinnen und Besuchern der Burg Eulenstein spannende Geschichten erzählen zu können. Sein Freund, der Uhu Shuhu, hilft ihm dabei und bringt ihm dafür ein wenig Französisch bei.

Der kleine Wassermann lebt eigentlich auf dem Grund eines Mühlenweihers zwischen Fischen, Schnecken und Muscheln. In “Französisch lernen mit dem kleinen Wassermann” möchte der kleine Wassermann seine Verwandten in Frankreich besuchen. Dafür beginnt er, gemeinsam mit seinem Freund, dem Karpfen Cyprinus, Französisch zu lernen. lebt eigentlich auf dem Grund eines Mühlenweihers zwischen Fischen, Schnecken und Muscheln. Inmöchte der kleine Wassermann seine Verwandten in Frankreich besuchen. Dafür beginnt er, gemeinsam mit seinem Freund, dem Karpfen Cyprinus, Französisch zu lernen.

Jede Figur bringt ihre eigene Welt und einen eigenen Anlass zum Französischlernen mit. So verbindet die Sammlung vertraute Hörspielabenteuer mit einem spielerischen Zugang zur französischen Sprache und sorgt dabei für viel Abwechslung beim Zuhören.