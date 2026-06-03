PUR: Drei besondere Alben jetzt stark reduziert im offiziellen Shop

Seit mehr als 40 Jahren begleitet PUR ihre Fans mit Songs über Freundschaft, Liebe, Hoffnung und die Geschichten des Lebens. Jetzt gibt es die Gelegenheit, drei wichtige Kapitel der Bandgeschichte als hochwertige Vinyl-Editionen und Sammlerstücke zu besonders attraktiven Preisen zu sichern.

Mit “Opus 1” begann die musikalische Reise von PUR. Das Album dokumentiert die ersten Schritte der Band und zeigt die Anfänge einer Erfolgsgeschichte, die bis heute Millionen Menschen bewegt. Die Limited Coloured Vinyl LP ist aktuell von 29,99 € auf nur 16,99 € reduziert – das entspricht einem Rabatt von 43 %.

Auch “Vorsicht zerbrechlich” gehört zu den prägenden Veröffentlichungen der Band. Bereits hier sind die Themen und die Handschrift zu hören, die PUR über Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet haben. Die Limited Coloured Vinyl LP ist ebenfalls um 43 % reduziert und statt 29,99 € jetzt für nur 16,99 € erhältlich.

Mit “Persönlich” schlägt die Band die Brücke in die Gegenwart. Das Album vereint aktuelle Gedanken, Erfahrungen und Emotionen und zeigt eindrucksvoll, warum PUR auch heute noch zu den erfolgreichsten deutschen Bands zählt. Die 2LP inklusive signierter Autogrammkarte ist derzeit von 36,99 € auf 20,99 € reduziert und damit ebenfalls 43 % günstiger erhältlich.

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Opus 1 – Limited Coloured Vinyl LP

statt 29,99 € jetzt nur 16,99 € (−43 %)

statt 29,99 € jetzt nur 16,99 € (−43 %) Vorsicht zerbrechlich – Limited Coloured Vinyl LP

statt 29,99 € jetzt nur 16,99 € (−43 %)

statt 29,99 € jetzt nur 16,99 € (−43 %) Persönlich – 2LP mit signierter Autogrammkarte

statt 36,99 € jetzt nur 20,99 € (−43 %)

Ob die ersten musikalischen Schritte, der Weg zum Erfolg oder die Gegenwart von PUR – diese drei Alben erzählen die Geschichte einer außergewöhnlichen Band.