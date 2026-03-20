PUR mit GOLD für die Single „Abenteuerland“ ausgezeichnet

„Abenteuerland“ gehört zweifellos zu den bekanntesten Songs der Band PUR – und die Single, die 1995 in den Charts nur einen mittleren Rang erreichte, entwickelte sie sich schnell zu einem der Klassiker des deutschsprachigen Pop.

Das gleichnamige Album, das über zwei Millionen Mal verkauft wurde, machte PUR endgültig zu einer der erfolgreichsten deutschen Popbands.



Jetzt – über 30 Jahre nach ihrem Release – erreichte die Single Goldstatus. Die Freude war umso größer, da die Goldene Schallplatte für „Abenteuerland“ der Band in ihrer schwäbischen Heimat bei ihrem großen Herzensprojekt verliehen wurde.







Und zwar am 17. März beim PUR-Musical „Abenteuerland“ im Theaterhaus in Stuttgart. Dort ist das Stück noch bis 22. März zu erleben. Es folgen Gastspiele in Basel, Dortmund, Oberhausen und Hannover. Mit bislang rund 150.000 verkaufter Tickets ist die Musical-Tournee ein absoluter Publikumsmagnet.

Universal Music freut sich mit dem Produzenten und Veranstalter ATG Entertainment für die Möglichkeit, diese besondere Auszeichnung im Rahmen der Vorstellung an die Band zu überreichen.



Pur selbst kann man ab Dezember 2026 wieder auf großer Arena Tournee live erleben!



FOTO & Fotocredit: @Daniel Kosic

https://www.pur-persoenlich.de/



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