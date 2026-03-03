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Ringo Starr kündigt neues Album „Long Long Road“ an – Erste Single jetzt draußen

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03.03.2026
Ringo Starr meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 24. April 2026 erscheint mit “Long Long Road” sein neues Album in Zusammenarbeit mit Produzent und Co-Writer T Bone Burnett. Die erste Single „It’s Been Too Long“ ist ab sofort verfügbar und featured die gefeierten Musikerinnen Molly Tuttle und Sarah Jarosz. 
Nach dem großen Erfolg des Country-Albums “Look Up” aus dem Jahr 2025 knüpft Starr nun an diesen Sound an und entwickelt ihn weiter. Mit starken Country-Wurzeln verbindet das neue Album “Long Long Road” eine lässige Americana-Note mit Ringos klassischen Rock-Einflüssen. Thematisch dreht sich alles um die vielen Wege des Lebens – und darum, unterwegs die Liebe zu finden.
Das 10 Songs starke Album vereint Kollaborationen mit Billy Strings, Sheryl Crow und St. Vincent und kann ab sofort vorbestellt werden.

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