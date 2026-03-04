Ringo Starr kündigt neues Album „Long Long Road“ für den 24. April an & veröffentlicht erste Single „It’s Been Too Long“

Ringo Starr meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 24. April 2026 erscheint mit “Long Long Road” sein neues Album in Zusammenarbeit mit Produzent und Co-Writer T Bone Burnett. Die erste Single „It’s Been Too Long“ entstand gemeinsam mit den gefeierten Musikerinnen Molly Tuttle und Sarah Jarosz. Nach dem großen Erfolg seines Country-Albums “Look Up” aus dem Jahr 2025 knüpft Ringo Starr nun an diesen Sound an und entwickelt ihn weiter. Mit starken Country-Wurzeln verbindet das neue Album “Long Long Road” eine lässige Americana-Note mit Ringos klassischen Rock-Einflüssen. Thematisch dreht sich alles um die vielen Wege des Lebens – und darum, unterwegs die Liebe zu finden. Über sein neues Album sagt Ringo Starr:

„Ich bin sehr glücklich, dass T Bone gerade Teil meines Lebens ist und mit mir an diesen Alben arbeitet“, erklärte Ringo. „Nachdem wir das letzte Album aufgenommen hatten, das ich sehr gerne höre, ergab sich dieses hier einfach so. Ich sage gerne, dass ich manchmal die richtigen Entscheidungen treffe, so wie man an jedem Punkt nach links oder rechts gehen kann, und eine der richtigen Entscheidungen war, mich mit T Bone für „Look Up“ zusammenzutun, und jetzt für dieses Album, das ich „Long Long Road“ nenne, weil ich einen langen, langen Weg hinter mir habe.“

Das 10 Songs starke Album vereint Kollaborationen mit Billy Strings, Sheryl Crow und St. Vincent und kann ab sofort vorbestellt werden.



