“Copyshop” ist vorbestellbar: Das erwartet euch auf dem neuen Album von Romano

Romano mit “neues Album. Thema sind die Kopierläden, in denen Romano bis 2013 am Laserdrucker stand – und natürlich die Erkenntnisse, die er dort über die Welt gewann. Mit dem großartigen Titeltrack der neuen Platte – Es wird langsam spannend: In etwa einem Monat veröffentlichtmit “ Copyshop ” sein. Thema sind die Kopierläden, in denen Romano bis 2013 am Laserdrucker stand – und natürlich die Erkenntnisse, die er dort über die Welt gewann. Mit dem großartigen Titeltrack der neuen Platte – inklusive sehenswertem Video – deutet uns der Berliner Rapper bereits die Richtung, in die sein neues Album zeigt: Auf Minimalbeats und Maximaltexte dürfen wir uns in elf neuen Songs freuen.

Das erwartet euch auf “Copyshop”

Copyshop König der Hunde Mutti Champagner Bar Raupe Ufo Joe Ja, ich will Anwalt Nur in meinem Kopf Tourizocke Karl May [feat. Maschine] Copyshop [feat. MastaMic]

“Copyshop”: Von Muttis, Vatis und Hatern

Romanos grobes Gesellschaftsportrait thematisiert Vergangenes und Kommendes: In “König der Hunde” geht es beispielsweise um die Nachwendezeit, in “Mutti” um eine Frau, mit der es immer mal Ärger gibt, und in “Karl May” gemeinsam mit Maschine (Puhdys) um Väter und verzeihen können. “Anwalt” dreht sich um Großstädter in der Krisensituationen, “Champagnerbar” um das Feiern im Alter und “Ja, ich will” spielt mit dem Klischee des Haters.

“Copyshop”: Jetzt bestellen und zwei Songs vorab erhalten

Das zweite Major-Album von Romano erscheint als CD, Download und Stream. Es ist bereits vorbestellbar und wenn ihr euch für die digitale Version von “Copyshop” entscheidet, erhaltet ihr die beiden Vorabsongs “Copyshop” und “Mutti” zum direkten Download. Wenn ihr die Songs unabhängig von der Albumvorbstellung runtergeladen habt, wird der Preis hierfür beim späteren Albumkauf angerechnet.

Romano Album “Copyshop”

