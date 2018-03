“Mutti” hat jetzt ein Video: Seht hier den Clip zur Single von Romano

Nachdemkürzlich bereits seinen Song “ Mutti ” veröffentlicht hat, gibt es nun einzum Beat-geladenen Track. Und so wie wir es inzwischen vom Rapper mit den beiden Zöpfen gewöhnt sind, hat es auch dieses wieder gewaltig in sich. “Wer hat die Hosen an, wild wie ein Dobermann? – Mutti!”: Im Clip zeigt Romano die Königin der Vorstadt beim Frisör, beim Shoppen und bei allem, was Mutti halt so macht. Dabei heizt die Dame allen ordentlich ein: Egal ob Pfleger, Kneipengänger oder Autoverkäufer – Mutti verschont niemanden.