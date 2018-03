Romano zeigt Tour-Video zum Song “Karl May”

Romano war diesen Herbst auf großer Tour zu seinem aktuellen Album “Copyshop”. Als kleines Andenken an tolle Live-Shows, den schönen General und den ein oder anderen Klaps aufn Po präsentiert er nun mit “Karl May” ein Video, das die Stimmung der Tour einfängt.

“Der wilde wilde Westen fängt hinter Rahnsdorf an!”

Während der autobiographische Song einer der ruhigeren auf “Copyshop” ist, zeigen die Bilder im Musikvideo auch, wie fett man zu Romanos Musik feiern kann. Ob auf der Bühne der Berliner Columbiahalle vor hunderten Zuschauern, an der Bar mit Fans und Freunden, in kleinen Clubs jenseits von Köpenick oder Backstage mit der Crew: Romano macht Laune und ist unfassbar sympathisch. Also zurückgelehnt und den Abenteuern von Häuptling Romano lauschen und in freudiger Erwartung an die nächste Tour in Erinnerungen schwelgen, denn wir alle wissen: “Der wilde wilde Westen fängt hinter Rahnsdorf an!”.