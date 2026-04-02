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Sabrina Carpenter kündigt Musikvideo zu “House Tour” an

Sabrina Carpenter
02.04.2026
Bevor die frisch gekrönte IHeartRadioMusic-Gewinnerin Sabrina Carpenter (“Pop Artist of The Year 2026”) beim Coachella Festival als Headliner auf der Bühne stehen wird, gibt es am kommenden Montag (6.4.) ein neues Musikvideo! “House Tour” heißt der Song aus ihrem aktuellen Hitalbum “Man’s Best Friend”, der nun visuell zum Leben erweckt wird. Einen ersten Teaser hat Sabrina Carpenter auf ihren Socials gepostet und zur Freude ihrer Fan-Community auch die Darstellerinnen enthüllt: Mit dabei sind die Schauspielerinnen Margaret Qualley, und Madelyn Cline, die neben Sabrina Carpenter im Video zu “House Tour” zu sehen sind. Der Song ist ein Fan-Favorit und entstand gemeinsam Amy Allen, Jack Antonoff sowie John Ryan.


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