Am 27. November 2026 erscheint „Seine Heimat war die See“, die gemeinsame Neuaufnahme von Santiano und Saltatio Mortis. Nach „Santiano (Chor Version)“ ist die Single die zweite Auskopplung aus dem Jubiläumsalbum „15 Jahre Santiano: Wir für euch, ihr für uns“, das am 23. April 2027 erscheint. Dafür nimmt Santiano Lieder aus 15 Jahren Bandgeschichte neu auf.

Santiano erzählen in ihren Liedern von Seefahrt, Fernweh und dem Leben an Bord. Saltatio Mortis kommen aus der Spielmannsmusik und verbinden sie seit vielen Jahren mit Rock, Folk, Punk und Metal. Freiheit und Zusammenhalt ziehen sich durch die Songs beider Bands. Bei ihren Konzerten werden daraus Lieder, die das Publikum gemeinsam singt.

„Seine Heimat war die See“ erschien erstmals 2015 auf Santianos Album „Von Liebe, Tod und Freiheit“. Das Lied erzählt von einem Kapitän, der seinem Schiff bis zuletzt die Treue hält und in der Erinnerung seiner Mannschaft weiterlebt. Im Refrain nennt die Mannschaft ihn „unser Kapitän“. In der Neuaufnahme singen Santiano und Saltatio Mortis diesen Refrain gemeinsam.

„Wir für euch, ihr für uns“ ist ein Dankeschön an die Fans, die diese Lieder seit Jahren mitsingen und mit ihren eigenen Erinnerungen verbinden. 2027 feiert Santiano das 15-jährige Bestehen mit einer großen Jubiläumstour unter freiem Himmel. Die Band spielt in kleineren Stadien und an markanten Orten wie der Berliner Waldbühne und bei den Filmnächten am Dresdner Elbufer.