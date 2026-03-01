Mit „Fire“ nach Wien! Sarah Engels vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest

Servus, Wien! Gestern Abend ist die Entscheidung gefallen: Sarah Engels konnte den deutschen Vorentscheid „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026“ mit ihrem Song „Fire" für sich entscheiden und wird Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten. Das 70-jährige Jubiläum des größten Musikwettbewerbs der Welt findet am Samstag, 16. Mai 2026 in Wien statt und wird live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.







Sarah Engels überzeugte beim Vorentscheid mit einem mitreißenden Auftritt und ihrer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz die internationale Jury und gewann auch das anschließende Publikumsvoting:

„Ich bin überwältigt und unendlich dankbar für diesen Moment. Der ESC war immer ein Traum für mich – und jetzt darf ich Deutschland bei der größten Musikshow der Welt vertreten. Danke an alle, die an mich geglaubt und mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich freue mich riesig darauf, beim ESC alles auf die Bühne zu bringen, was in mir steckt.” – Sarah Engels





Mit ihrer Musik möchte Sarah Engels zeigen, dass Stärke kein Zustand ist, den man von Anfang an besitzt, sondern ein Weg, den man geht, um zu wachsen. Dieses Empowerment spiegelt sich auch in ihrem ESC-Song „Fire“ wider, der von der Befreiung aus belastenden Situationen erzählt und dazu ermutigt, für sich selbst einzustehen, Grenzen zu setzen und den eigenen Träumen zu folgen. Der nächste Schritt auf dieser emotionalen Reise wird Sarah Engels nun am 16. Mai auf die internationale Bühne des Eurovision Song Contests in Wien führen!





KONTAKTE:

Presse + Online: Kira.Kettner@umusic.com

Radio Nord / Potsdam: M.Tappendorf@icloud.com

Radio West: Ramona.Reisenhauer@umusic.com

Radio Süd: Claudia.Schwippert@umusic.com

Radio Ost / Berlin: Daniel.Poehlke@umusic.com

TV: Robin.Bieling@umusic.com