Shania Twain kündigt neues Album „Little Miss Twain“ an

Country-Pop-Ikone Shania Twain meldet sich mit neuer Musik zurück: Die fünffache GRAMMY-Gewinnerin und erfolgreichste Female Country-Pop-Künstlerin aller Zeiten hat ihr siebtes Studioalbum „Little Miss Twain“ angekündigt, das am 24. Juli erscheinen wird. Den ersten Vorgeschmack liefert die Lead-Single „Dirty Rosie“, die ab sofort verfügbar ist. Der Song eröffnet ein Album, das laut Twain von ihren prägenden Jugendjahren und frühen musikalischen Einflüssen inspiriert wurde. Noch vor Albumrelease kehrt Shania Twain außerdem zurück auf die Bühne: Im Sommer begleitet sie Harry Styles bei einer spektakulären 12-Nächte-Showreihe im Londoner Wembley Stadium. Im Anschluss folgt ein exklusives Headline-Konzert im irischen Limerick. Mit „Little Miss Twain“ blickt eine der größten Stimmen des modernen Country-Pop zurück auf ihre Anfänge – und gleichzeitig nach vorn.

„Ein großer Teil von Little Miss Twain reflektiert meine Teenagerzeit, meine Wurzeln und die Energie von Rock und R&B, die ich immer geliebt habe – aber immer mit diesem Western-Twang“, erklärt Shania. „Dort, wo ich herkomme, bewegt man sich nicht auf einem Pferd fort – sondern auf einem Schneemobil. Ich habe vom Western-Lifestyle geträumt, während ich in einer völlig anderen Welt aufgewachsen bin.“

Mit über 100 Millionen verkauften Alben weltweit zählt Shania Twain zu den prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation – und mit „Little Miss Twain“ schlägt sie nun ein besonders persönliches Kapitel auf. Das neue Album gilt als Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln und verbindet Elemente aus Country, Pop, Rock, Soul und Bluegrass zu einem Sound, der ihre künstlerische Entwicklung ebenso widerspiegelt wie ihre persönliche Geschichte.

Noch vor Albumrelease kehrt Shania Twain außerdem zurück auf die Bühne: Im Sommer begleitet sie Harry Styles bei einer spektakulären 12-Nächte-Showreihe im Londoner Wembley Stadium. Im Anschluss folgt ein exklusives Headline-Konzert im irischen Limerick.

Mit „Little Miss Twain“ blickt eine der größten Stimmen des modernen Country-Pop zurück auf ihre Anfänge – und gleichzeitig nach vorn.



