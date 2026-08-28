Take That enthüllen „Dreamers“ und starten Ticket-Presale für ihre Europatournee 2027!

Was bisher als „TT10“ angekündigt war, hat jetzt einen offiziellen Namen: „Dreamers“! Das zehnte Studioalbum von Take That erscheint Ende 2026 – und passend dazu haben Gary, Mark und Howard auch ihre große „Dreamers – Summer 2027 European Tour“ angekündigt.

Im Sommer 2027 führt die Tour Take That durch 16 europäische Länder – darunter natürlich auch zahlreiche Termine in Deutschland. Auf dem Programm stehen Songs aus „Dreamers“ sowie die großen Hits aus über 30 Jahren Bandgeschichte.

Fans können sich schon jetzt exklusiven Zugang zum Ticket-Presale sichern: Wer „Dreamers“ bis Dienstag, den 1. September 2026, um 11:00 Uhr MESZ in einem beliebigen Format im Store vorbestellt, erhält einen persönlichen Presale-Code und damit die Chance, sich Tickets vor dem offiziellen Vorverkaufsstart zu sichern.