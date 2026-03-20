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Take That veröffentlichen neue Single „You’re A Superstar“

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20.03.2026
Take That sind zurück: Mit „You’re A Superstar“ präsentiert die Band ihre erste neue Musik seit dem Erfolgsalbum „This Life“ (2023).
Die neue Single ist mit seinem treibenden Beat, dem mitreißenden Refrain, den gefühlvollen Texten ein klassischer Take-That-Track und zugleich der erste Vorgeschmack auf das kommende 10. Studioalbum, das später im Jahr erscheinen soll.
Der Titel wurde zuvor in der erfolgreichen Netflix-Dokumentation „TAKE THAT“ vorgestellt, die am 27. Januar 2026 Premiere feierte.
Zeitgleich bereiten sich Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald auf ihre große „The Circus Live“-Tour 2026 vor, die sie für 17 Stadion-Shows durch acht Städte in Großbritannien und Irland führt.
Mit neuer Musik, großer Tour und einem neuen Album in Aussicht verspricht 2026 ein weiteres Highlight-Jahr für Take That.

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