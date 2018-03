“Talk To Me”: Thomas Azier veröffentlicht neue Single inklusive Video

Der Elektro-Pop Musiker Thomas Azier sollte nach seinem Debüt-Album “Hylas” im März 2014 und der großen Europa Tour kein unbeschriebenes Blatt mehr sein. Gebürtig kommt er aus einer niederländischen Kleinstadt. Mit 19 zog er dann nach Berlin, wo er sich in Lichtenberg ein Studio in einer ehemaligen DDR Glockengießerei einrichtete. Dort entstanden neben “Hylas” auch die EPs “Hylas001″ und ”Hylas002″. Nun erscheint aus Thomas Aziers Produktionsstätte die neue Single “Talk To Me” inklusive Video.

“Talk To Me”: Die Frage nach Realität und Fiktion

In dem Video zu “Talk To Me” läuft Thomas Azier in Gedanken versunken durch die Stadt. Er macht sich Notizen, spielt in der Luft Klavier, tanzt ausdrucksstark und leidenschaftlich zu seinem Song. “Talk To Me” versetzt ihn in Trance. Er scheint hin und hergerissen zu sein, zwischen Ekstase und Elegie. Und am Ende stellt sich die Frage: “Tell me what is fake and what is real”.