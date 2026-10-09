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Troye Sivan veröffentlicht sein neues Album „She’s the Best“

Troye Sivan
09.10.2026
Troye Sivans neues Album „She’s the Best“ ist da!
Mit „She’s the Best“ veröffentlicht Troye Sivan heute sein viertes Album. Die zwölf Songs erzählen von den letzten Jahren seines Lebens: vom Feiern und der Freiheit des Nachtlebens, aber auch von Einsamkeit und der Sehnsucht nach Liebe. Nach dem Trubel auf Tour waren es vor allem die ruhigen Momente allein, die ihn zum Album inspiriert haben. Troye hat dafür erstmals selbst mitproduziert und viele Gesangsparts zu Hause aufgenommen. Zum Release erscheint außerdem die neue Single „FF“ samt Musikvideo.

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